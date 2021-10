Susana Giménez tuvo una cena íntima con Luis Lacalle Pou: el gesto del presidente de Uruguay que la dejó muda

Susana Giménez está viviendo un gran presente en Uruguay. Instalada desde el año pasado en ese país, descansa antes de retomar con las grabaciones de su programa. Este fin de semana, recibió el premio a Mujer Ícono de América en el America Business Forum y antes de subirse al escenario para repasar su trayectoria tuvo una cena privada con el presidente Luis Lacalle Pou.

La conductora, que en reiteradas oportunidades halagó su gestión, se mostró muy contenta tras el encuentro que tuvieron en su propiedad. Según pudo confirmar TN Show, la velada fue el jueves pasado en la histórica mansión de la diva, “La Mary”, y también estuvieron presentes su productor Luis Cella y el periodista Ignacio González Castro.

Sobre cómo se organizó la cena, desde el entorno de la conductora aclararon que no un pedido explícito de alguien, sino que “se dio naturalmente”.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, Susana dejó en claro que siente una profunda admiración por Lacalle Pou y su gestión: “Es un muy inteligente, brillante. Uruguay está creciendo de una manera impresionante. Él me pareció tan humilde, tan increíble”.

Aunque no dio mayores detalles sobre el detrás de escena de la cena, sí contó un gesto del presidente uruguayo que la dejó impactada: “Él tenía que ir a una ciudad, como hacen los presidentes que tienen 20 mil cosas. Y un amigo que estaba con él le dice ‘pero andá en el helicóptero, ¿cómo vas a ir en auto?’. Y él le dijo ‘no, el helicóptero lo uso para trabajar, no para cosas personales’. Yo me quedé muda, por razones obvias, y no pude creer que alguien pensara así como tiene que ser”.

Susana Giménez recibió un premio en el America Business Forum por su trayectoria

Este viernes se llevó adelante la sexta edición del America Business Forum, el evento figuras y referentes latinoamericanos. En esta oportunidad la cita tuvo lugar en Punta del Este y Susana recibió un premio a la trayectoria como “Mujer Ícono de América”.

Durante la entrevista que le hicieron, no faltó un repaso por algunas de sus perlitas más recordadas: entrevistas, sketches, conversaciones con chicos y más: “No hay nada que me divierta más. Es parte de mi personalidad”. Entonces reveló que parte de su inspiración para hacer Hola Susana fue Pronto Raffaella y que Carrá aceptó con orgullo que fuera ella quien llevara adelante el ciclo en Argentina.

Consultada por su presente sentimental, sostuvo que no quiere tener un hombre más porque está harta. “He sido amada. He amado menos de lo que me amaron. Aparte, a mí me gusta la gente más joven que yo, y sufrís, ya no se puede”, expresó. “Una maldición árabe es ‘Ojalá que te enamores’ y es bastante cierta. O te meten los cuernos, o te engañan, o te afanan. Es la verdad”, enumeró entre aplausos.