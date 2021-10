Elisa Carrió: “Milei es un anarcocapitalista, un kirchnerista de derecha”

A diferencia de otros dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio, como María Eugenia Vidal o Patricia Bullrich -quienes se mostraron elogiosas de Javier Milei-, Elisa Carrió cuestionó las ideas del candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza. Según la referente de la Coalición Cívica, el economista sostiene “un anarcocapitalismo” que propone “una sociedad sin Estado librada a los más fuertes” y lo vinculó con una suerte de “kirchnerismo a la derecha”.

En una conversación con el legislador porteño Hernán Reyes, Carrió adjudicó que “el pensamiento de Milei” se sostiene en ideas negacionistas sobre el cambio climático -ya que la política ambiental implicaría restringir derechos individuales- y la cuestionó desde una perspectiva liberal.

“Existe lo que se llama como pensamiento ‘post Kant’ (que plantea) que vos tenés una responsabilidad por la especie . Yo tengo responsabilidad por todo; por eso me duele Argentina, pero me duele también Afganistán, me duele el Sahara, el mayor genocidio de la historia de los negros. Vos no sos un ser individual, sos responsable de tu especie. Un anarco capitalismo es (lo contrario a) esto: es una sociedad sin Estado, es una sociedad librada a los más fuertes”, sostuvo Carrió.

“¿Quiénes son los más fuertes? Los que tienen plata ilegal. ¿Quiénes son los que tienen plata ilegal? Todos los que están vinculados al narcotráfico, a las mafias y a los negocios ilegales. El fin del anarco capitalismo es una guerra civil y un apoderamiento de la sociedad por las mafias en nombre del capitalismo ”, subrayó.

Desde su punto de vista, la dirigente de la Coalición Cívica aseguró que esa concepción de Milei es “una malversación” del liberalismo y volvió a calificarlo como un “anarco capitalista”. En esa línea, subrayó que que “en dónde se equivoca” el economista es su falta de preocupación sobre el “derecho” y la importancia de la igualdad de oportunidades.

“Tiene que haber derecho, en consecuencia, tiene que haber Estado y justicia, y tiene que haber igualdad de oportunidades. Se tiene que compensar las posibilidades de la herencia: si heredás cultura, dinero y (la posibilidad de acceder a) la universidad… ¿con quién competís? ¿Con el que vivió en una en una villa, estuvo encerrado y sufrió violencia? Hay que corregir esto, no para ser iguales, sino para que sea legítima esta carrera”, desarrolló la ex diputada nacional.

Para Elisa Carrió, la atracción de un sector de la población a figuras como Javier Milei corresponde con el sentimiento de ”la ira, que es romper todo”. “Todos somos anarcos hasta que nos damos cuenta. Borges en el fondo era anarco, yo primitivamente digo, en el fondo, que no me me jorobe nadie. Pero lo que demuestra el éxodo (judío) es que no hay libertad sin ley”, indicó, y remató: “ En el anarco capitalismo te pueden matar, te pueden sacar tu casa. En el fondo, es un kirchnerismo a la derecha ”.

Y si bien remarcó diferencias con Javier Milei, la dirigente de la Coalición Cívica se mostró de acuerdo con la idea de que haya un “Estado chico”.

“Lo que todos necesitamos es que se garanticen necesidades mínimas. Es poder contar con la seguridad de una casa o tener un buen hospital público, como en la Ciudad. No son tantas cosas que tiene que hacer el Estado, pero las que hace las tiene que hacer de manera excelente. Yo creo en un Estado chico y de excelencia en su influencia, en su mística, en la capacidad de libertad”, afirmó. “El Estado grande… siempre las burocracias grandes son terribles, más en la etapa tecnológica”, sostuvo Carrió.