Melina Lezcano se cruzó con Jimena Barón en La Academia y le pidió perdón por haber filtrado su noviazgo con “Mr. Habano”

El viernes se vivió un momento tenso en La Academia de ShowMatch cuando bailaron Cande Ruggeri y Nico Fleitas, acompañados de una invitada sorpresa: Melina Lezcano. Lo que sucede es que la líder de Agapornis estuvo en pareja con Matías Palleiro, el actual novio de Jimena Barón, bautizado “Mr. Habano” por Marcelo Tinelli. El cruce entre ambas no se hizo esperar, y aunque la jurado trató de desdramatizar su coincidencia amorosa, la invitada del ritmo con cantantes decidió pedirle disculpas públicas a la autora de “La Cobra”, por sus dichos del pasado. “Quiero pedirte perdón de verdad”, le dijo la artista después de su performance.



Cuando Lezcano ingresó al estudio el primer tema que surgió fue el de su pasado amoroso, y la intérprete reconoció que mantuvo una relación con el deportista: “Yo corté hace cuatro años, en 2017, hace mil, y estuvimos dos años juntos”. Paralelamente mostraron algunas fotos de sus tiempos de pareja en la pantalla gigante, y Tinelli bromeó al respecto: “¿Qué necesidad de poner fotos de ellos cuando eran pareja? Ahora el flaco dejó de viajar por su mujer, Jimena, porque lo iba a rajar si seguía con ese estilo de vida, no tiene sentido poner esas fotos, chicos”.

 Melina Lezcano le pidió perdón a Jimena Barón por haber dicho en las redes que salía con su ex (La Academia: El Trece)

“Perdón Jime, pido disculpas”, dijo antes de cantar la invitada, y le reclamó al conductor que reflotaran esas fotos románticas segundos antes de su participación. Después volvió a hablar del tema y le habló directamente a la jurado: “Quiero pedirte disculpas públicas, pero te lo quería decir personalmente, yo te escribí por Instagram, pero te lo digo acá frente a frente”. En ese momento intervino Ángel de Brito y le recordó: “Melina fue la buchona que filtró el noviazgo de Jimena”.

“Por eso mismo quiero pedirte disculpas, fue sin querer, yo estaba con Cande Molfese en un vivo de Instagram y flasheé que no había nadie y estábamos hablando de Jime, que supuestamente estaba soltera, y yo dije: ‘Ah, pero si está con mi ex’, y fue sin querer; de verdad, era algo que no me correspondía porque es algo privado tuyo”, insistió la cantante.

Jimena Barón aceptó las disculpas de Melina Lezcano y reconoció que le afectó que contara su noviazgo antes de hacerlo público (Foto: Ramiro Souto) Jimena Barón aceptó las disculpas de Melina Lezcano y reconoció que le afectó que contara su noviazgo antes de hacerlo público (Foto: Ramiro Souto)

Finalmente Jimena tomó la palabra y aceptó su pedido de perdón: “No pasa nada, te agradezco, más que nada porque viste que siendo del medio una vez que se sabe es todo una fiaca, cuesta mucho, y no leí tu mensaje de Instagram, pero tenemos mucha gente en común así que podemos hablarlo en otro momento por WhatsApp”. De Brito volvió a interrumpir para lanzar una ironía: “La vi muy conmovida a Jimena con tu disculpa”.

La autora de “Corazón de cemento” se mantuvo firme y apostó al humor: “Hablamos así de paso me tirás información, porque es duro el chico”. Entre risas, Lezcano trató de cambiar de tema, pero cuando llegó el turno de la devolución de Pampita Ardohain la modelo le reclamó: “Horrible esa actitud de cancherear con tu amiga en un vivo Melina”. Sin embargo, Barón hizo caso omiso a la hora de poner el puntaje y elogió a la expareja de su novio: “Me gustó mucho lo que hicieron, es la primera vez que le dieron tanta exigencia a un invitado, fuiste la mejor porque cantaste y bailaste al mismo tiempo, que eso es a destacar, porque es re difícil de hacer y se nota tu oficio en el escenario”.

 El video con el que Jimena Barón presentó a “Mr. Habano”, su actual novio

En exclusiva con Teleshow, la cantante habló después del encuentro con Jimena, y aclaró: “No me sentí incómoda, para nada, pero sí con el tema de las fotos que puso la producción, pero no depende de mí ni de Jimena, sino justamente de la producción”. En este sentido, aseguró que se trató de un momento genuino: “Aproveché que estábamos acá y le dije eso, además súper bien la devolución y me quedé contenta, porque es re lindo tener la posibilidad de venir a cantar un poquito; desde la pandemia de coronavirus que no volvía a los escenarios y estar en la pista fue hermoso”.