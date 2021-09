Federal “A” For Ever: todo está igual de bien

“Cambiar no cambió nada, llegando hasta donde hoy llegué, todo está como estaba, todo está igual de bien”, dice Viejas Locas. Y aplica para este presente de For Ever, que con el mismo 11 ganó los últimos dos partidos y Daniel Cravero tendría en mente repetir el equipo de cara al choque de este sábado, a las 18, ante el siempre difícil Defensores de Villa Ramallo (23ª fecha del Federal “A”).



En la práctica de fútbol del miércoles, Cravero puso en cancha a Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Barinaga y Mauro Siergiejuk. Y si nada cambia en el ensayo de este jueves (a las 18 en el “Juan Alberto García”), el 11 será el mismo para recibir al “Granate”.



El “Negro” está tercero en la zona Norte. Viene de ganar 2 a 0 como local ante Sportivo Belgrano de San Francisco y por idéntico resultado ante Defensores en Pronunciamiento. Se encamina hacia la clasificación a los play off (pasan del segundo al octavo), aunque no pierde la ilusión de pelear por el primer puesto, más allá de que la empresa es difícil porque sólo quedan ocho fechas y el líder Gimnasia y Tiro de Salta le lleva 10 puntos de ventaja.



El árbitro del sábado será Jorge “Chino” Sosa, de Corrientes. For Ever adelantó su partido al sábado porque luego tendrá tres cotejos en ocho días, con dos viajes incluidos: el sábado 25 jugará ante Unión en Sunchales; el miércoles 29 recibirá a Crucero del Norte; y el domingo 3 de octubre chocará contra Central Norte en Salta. Luego quedará libre y las últimas jornadas serán como local ante Racing de Córdoba (17 de octubre), visitante ante Gimnasia de Concepción del Uruguay (24 de octubre) y completará la fase regular en el “Juan Alberto García” ante Douglas Haig de Pergamino (31 de octubre).



Si For Ever termina entre el segundo y el cuarto puesto (o como el mejor quinto, comparado con el otro grupo), jugará la primera fase de los play off (a partido único) como local ante un elenco de la zona Sur. Luego, desde cuartos de final, los play off serán siempre a partido único pero en cancha neutral. Hay que ganar cuatro “mano a mano” en total para lograr el segundo ascenso a la Primera Nacional.