Cinthia Fernández denunció que intentaron extorsionarla en las PASO 2021 por el faltante de sus boletas

A partir del mediodía, Cinthia Fernández empezó a recibir varios mensajes en sus redes sociales donde le avisaban que faltaban boletas suyas en distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y no solo eso: supuestamente, también intentaron extorsionarla para que esto no sucediese. Enfurecida, la precandidata a diputada nacional por Unite decidió hacer público su malestar y lanzó una fuerte denuncia. “Me están pidiendo 18 palos para que aparezcan mis boletas. No están las mías ni las de (Diego) Santilli”, advirtió a la tarde cuando todavía estaban abiertos los comicios de las PASO 2021.

Apenas hizo el reclamo en Twitter, varios usuarios apuntaron que el faltante de boletas es algo muy frecuente que se soluciona avisándole a los fiscales de mesa. Consciente de ese procedimiento, Fernández relató lo que le sucedió a una de sus allegadas cuando siguió el protocolo establecido en un colegio de La Matanza. “A mi amiga le querían hacer decir cuál faltaba para anularle el voto. Nunca las repusieron, son delincuentes. La hicieron pasar a otro cuarto y tampoco había”, sostuvo.

La precandidata a diputada compartió el nombre de las escuelas donde faltaron boletas suyas. (Foto: Instagram / cinthia_fernandez_)

Minutos después, a bordo de su auto, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (América) realizó una serie de historias en las que visibilizó el problema. “Voy a dejar todas las direcciones de las escuelas donde faltan. Son una manga de hijos de… ¡Chorros y delincuentes, eso es lo que son!”, exclamó. Y agregó: “¿Saben cómo se soluciona esto? Con la boleta única. Pero qué pasa, en este país de corruptos, no les conviene. Así siguen ganando los mismos chorros de siempre”.

En ese pasaje de su descargo, afirmó que intentaron extorsionarla. “Voy a ir a cada una de las escuelas y juro que los voy a escrachar con el teléfono. 18 millones de pesos me quería pedir una persona para que esté mi boleta. Así como lo escuchás, 18 millones de pesos. ¡Manga de ladrones todos! Voy a dejar la lista de todas las escuelas y universidades que están con este tongo!”. Y concluyó: “Una manga de delincuentes marca cañón”.

“No soy cobarde”: Cinthia Fernández votó en las PASO 2021 con un look que sorprendió a sus seguidores

Al mediodía, antes de la desesperación y la bronca por el faltante de boletas, Cinthia Fernández fue a votar a una escuela de Escobar y pidió que le sacaran una foto en el momento exacto en el que metió el sobre en la urna.

“Vamos hoy. Con amor, con memoria, conciencia y respeto. Es un día muy especial para todos y para mí ni les cuento. Tengo nervios, ansiedad y felicidad. Sea el resultado que sea, estoy feliz de no ser cobarde y quedarme en la cómoda por no intentar cambiar algo”, expresó.

En diálogo con TN, contó que casi no pudo dormir de los nervios: “Se me mezclan un montón de cosas. Ayer a la noche, que salí a pasear con mis hijas, me descompuse. Me puse nerviosa. Entré a mi casa pálida. Todos los protocolos se cumplieron, la verdad que las PASO 2021 fueron muy cuestionadas, pero por suerte se pudieron hacer”.