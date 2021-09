DEPORTIVOS ELÉCTRICOS Porsche Taycan 2022

Los fieles de Porsche han abrazado al Taycan y la compañía está recompensando su aceptación con un puñado de actualizaciones para 2022. Lo más notable es una paleta de colores más extensa gracias a las opciones Paint to Sample y Paint to Sample Plus.

Hay más colores

Si bien el modelo ofrece 17 colores estándar, Paint to Sample ofrece 63 opciones adicionales que incluyen verde ácido, azul Riviera, rojo rubí, azul claro metálico y violeta metálico. Si eso no es suficiente variedad, Paint to Sample Plus brinda a los clientes “casi total libertad”, ya que la compañía combinará el color de prácticamente cualquier cosa que un cliente desee, como un bolso de mano o un jet privado.

Estrena eficiencia tecnológica

Los cambios en el interior son modestos, pero el último Taycan ahora tiene una profunda integración con Android Auto. El asistente de voz también se ha mejorado para comprender mejor las solicitudes de lenguaje natural, mientras que el sistema de navegación ahora muestra la información con mayor claridad y calcula las rutas más rápido. Porsche también señaló que el sistema operativo del automóvil se ha “renovado ligeramente”, ya que “ahora hay cinco opciones de menú en lugar de tres en el lado izquierdo de la pantalla central y los íconos se pueden organizar individualmente”. En ese sentido no debemos olvidar que su habitáculo sigue siendo deportivo, con asientos o butacas muy cómodas, volante multifuncional con diferentes botones para el control de los distintos sistemas, entre otras cosas.

Se estaciona solo

Siguiendo con la tecnología, el Taycan ahora puede equiparse con Remote Park Assist. Permite que el vehículo se estacione solo, incluso sin un conductor detrás del volante. Como explicó Porsche, el sistema detecta automáticamente los espacios de estacionamiento y los mide utilizando los sensores ultrasónicos y las cámaras del vehículo. Si el sistema determina que hay suficiente espacio, el conductor puede salir y luego presionar un botón en la aplicación Porsche Connect para decirle al Taycan que se estacione.

Otros extras tecnológicos

Por último, el Taycan 2022 es más eficiente, ya que los conductores verán rangos mejorados en el mundo real a pesar de que el modelo no se homologará por separado. Porsche no dijo cuánta autonomía adicional podemos esperar, pero señaló que el modelo se beneficia de “amplios desarrollos tecnológicos”, incluido el desacoplamiento casi completo del motor eléctrico delantero, en las variantes de tracción total, en los modos Normal y Range. El modelo también “apaga” el motor eléctrico trasero cuando se detiene o se detiene, y lo reinicia en milisegundos cuando el conductor necesita energía.

Mejor carga de la batería

Además, la gestión térmica y las funciones de carga se han mejorado ya que el Turbo Charging Planner ahora calienta la batería a una temperatura ligeramente más alta para permitir una carga rápida más temprana y a un nivel de carga más alto. La compañía también dice que “el calor residual de los componentes eléctricos se utiliza en mayor medida para regular la temperatura de la batería”.

Los detalles de su estética

A nivel externo podemos apreciar que su frontal sigue siendo atrevido e intimidante, con un capó que cae hacia adelante, con líneas descendentes y el eslogan de la marca justo en el centro. Las ópticas del auto siguen contando con la avanzada tecnología LED, y justo debajo de estas ahora tenemos unas entradas de aire. Parte del paragolpes es de fibra de carbono y tiene una tercera entrada de aire en el centro.

A los lados se aprecian esas llantas o rines de aleación de color plata, en forma de estrella, con el eslogan del fabricante en el centro, y a su vez tenemos un eficiente sistema de frenos con grandes y potentes discos y pinzas de color amarillo en todas sus ruedas. Las cerraduras vienen iguales al tono de la carrocería, mientras que las carcasas de los espejos se combinan con el color negro.

Detrás del coche tenemos sus luces de freno o stop en LED que atraviesan el coche de extremo a extremo, luces auxiliares en el paragolpes, el nombre del fabricante y el modelo en el centro de la tapa de la cajuela entre otras cosas.

El Taycan 2022 y el Taycan Cross Turismo entrarán en producción en septiembre y es probable que escuchemos más cerca del lanzamiento.