Liga chaqueña For Ever triunfó ante Güiraldes

En uno de los partidos que le dio inicio a la 12ª fecha del Apertura, For Ever derrotó por 2 a 1 a Deportivo Güiraldes. Facundo Salemi y Manuel Rivas los goles del “albinegro”; mientras que Miguel Acosta en contra el descuento del “Güira”. El equipo de Cabral se puso a tres puntos del líder Regional, mientras que la dupla Tayara-Lezcano lleva tres derrotas consecutivas.

La iniciativa del juego la tomó For Ever con un planteó decidido a jugar en terreno rival y rápidamente llegó a la apertura del marcador. Bruhn tiró el centro y Facundo Salemi metió el cabezazo para anotar el 1 a 0 sobre el cuarto de hora.

Creció en confianza el equipo de “Tincho” Cabral y hasta pudo ampliar el marcador con Bruhn pero su intento salió ancho. Con Leiva y Silva, Güiraldes intentó equilibrar el juego y la disputa se volvió en la mitad de cancha pero en el final del primer tiempo llegó la segunda alegría para el “negro”.

Gabriel Valdez filtró el pase y lo dejó mano a mano a Manuel Rivas con el arquero López, el delantero eludió al “1” y empujó el balón a la red para irse 2 a 0 al descanso.

La segunda mitad arrancó muy dinámica y los dos equipos tuvieron sus chances de gol. Bruhn se perdió una doble ocasión para liquidar el partido y en la primera llegada del “Güira” consiguió el descuento para ponerse en partido rápidamente.

Silva y Larcher la fueron a buscar al área rival y en su intento de despejar, el ingresado Miguel Acosta la empujó hacia el fondo de su propio arco para el 1-2. “Toro” Silva se hizo cargo de las acciones en la visita pero no encontró un socio que lo acompañe para concluir sus jugadas. El tiempo se consumió y For Ever volvió a sumar de a tres en el torneo para no perderle pisada a los de arriba.

FOR EVER (2): Gonzalo González; Carlos Gómez, Javier Ojeda, Damián García y Mauro Freschi; Santiago Valenzuela, Gabriel Valdez, Javier Zaleski y Facundo Salemi; Luciano Bruhn y Manuel Rivas. DT: Martín Cabral.

DEP. GUIRALDES (1): Edgardo López; Raúl Ferreyra, Matías Galarza, Guillermo Treiber y Nicolás Larcher; Erik Cheij, Braian Ortiz, Gonzalo Aguirre y Cristian Silva; Héctor Leiva y Gustavo Ortiz. DT: Gerardo Tayara y Diego Lezcano.

Goles: 13PT Facundo Salemi (FE). 40PT Manuel Rivas (FE). 7ST Miguel Acosta (FE), en contra.

Cambios: 41PT Ignacio Barrios por B. Ortiz (DG). ST Miguel Acosta por C. Gómez (FE). 8ST Gerardo Velozo por E. Cheij (DG). 22ST Kevin Solís por J. Zalensky (FE). 28ST Javier Gauto por G. Ortiz (DG). 33ST Matías Barreto por F. Salemi (FE).

Árbitro: Rafael Almaraz. Asistentes: Germán Acuña y Sabrina Cristaldo. Tercera División: For Ever 2 – Dep. Güiraldes 0. Estadio: Juan A. García, de For Ever.