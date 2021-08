Liga Chaqueña CHACO For Ever dueño del clásico le ganó 1 a 0 a Sarmiento

Dueño del clásico. For Ever se dio el gran gusto en la casa de su eterno rival al vencer a Sarmiento por 1 a 0, en juego que se jugó este lunes y completó la 9ª fecha del torneo Apertura de Primera “A” de la Liga Chaqueña de Fútbol.

El gol lo hizo Damián “Mudo” García, de cabeza, a los 29 minutos del complemento en el arco que da al Barrio España, tras un tiro libre que ejecutó Javier Zaleski. El triunfo le permitió al “Negro” quedar a siete puntos del líder Regional, cuando quedan ocho jornadas para el final del campeonato. El “Decano” quedó a cinco de la cima.

El partido arrancó mejor para For Ever que tomó la iniciativa y tuvo buen trato de balón intentando desplegar su juego con mucha rotación y Bruhn fue lo más destacado en el ataque.

Sarmiento tardó en acomodarse pero cuando lo hizo fue muy prolijo en cada salida y avance que nacía desde el fondo, se extendía al mediocampo y llegaba a los hombres de ataque para llevar peligro sobre el arco de Ledesma.

El primer tiempo se consumió con muy pocas ocasiones claras. Ya en el complemento las intenciones fueron mejorando con un “decano” que lo buscaba y un “albinegro” que muy ordenado se defendía lo más lejano posible de su arco.

Sobre la media hora llegó la apertura del marcador para For Ever. Zaleski mandó el tiro libre al área de Sarmiento y el que ganó en las alturas fue Damián García que acomodó la pelota lo más lejos de Ferreyra para el 1 a 0.

Tras encontrarse en desventaja, el “decano” volcó todo su poder ofensivo con más entrega que ideas claras pero se encontró con una muy buena defensa del “Negro” que no le permitió llegar a la igualdad.

Llegó el final y For Ever festejó en la casa de su eterno rival. El equipo de Cabral suma dos victorias seguidas que le permiten escalar posiciones y, además, de yapa, no lo dejó a Sarmiento quedar como escolta de Regional.

SARMIENTO (0): Lautaro Ferreira; Nahuel Peloso, Emmanuel Córdoba, Franco Domínguez y Matías Ponce; Maximiliano Acevedo, Federico González y Bautista Szulhaty; Braian Rigonatto, Gonzalo González e Iván Altamirano. DT: Carlos Villarreal.

FOR EVER (1): Leandro Ledesma; Javier Ojeda, Damián García, Franco Mendoza y Mauro Freschi; Santiago Valenzuela, Gabriel Valdez y Javier Zaleski; Ariel Aquino, Manuel Rivas y Luciano Bruhn. DT: Martín Cabral.

Gol: 29ST Damián García (FE).

Cambios: En Sarmiento: 24ST Matías Alderete por I. Altamirano. 29ST Adrián Alderete por B. Szulhaty. 35ST Pablo Martínez por M. Acevedo. En For Ever: 33ST Miguel Acosta por J. Zaleski. 33ST Matías Ramírez por L. Bruhn. 41ST Carlos Gómez por M. Freschi.

Árbitro: Juan Gabriel Hernández. Asistentes: Rodrigo López y Mariana Duré. Tercera División: No se jugó. Estadio: Centenario, de Sarmiento.